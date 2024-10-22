Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым бойфрендом в отеле

Американская актриса Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым бойфрендом, британским рэпером Akala, в отеле. Об этом пишет издание The Sun.

Информатор из окружения знаменитостей рассказал, что на прошлой неделе музыкант прибыл в отель The Corinthia в Лондоне, где остановилась Джоли. Как отметил источник, исполнитель и артистка провели в отеле два дня, а после отправились на ужин в ресторан Soho House.

«Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и никуда не уходила. Akala уехал из гостиницы на одной из машин Анджелины в пятницу — за пару часов до премьеры ее нового фильма на Британском кинофестивале», — поделился инсайдер, добавив, что возлюбленные используют разные автомобили и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне.

Напомним, слухи об отношениях Анджелины Джоли и Akala появились в августе текущего года. Тогда актрису и рэпера заметили выходящими вместе из отеля во время Венецианского международного кинофестиваля. Также пару засняли на мероприятии модного бренда артистки в Нью-Йорке в начале октября.

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