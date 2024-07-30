Ушла через три года: звезда «Великолепного века» раскрыла ужасные подробности съемок

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли рассказала об ужасных подробностях съемок спустя 10 лет после финала проекта. В эфире шоу «Разговор с Хюльей Авшар» актриса призналась, что три года почти не спала из-за того, что по графику они работали с раннего до утра и до поздней ночи.

Знаменитость со скандалом ушла из сериала, который сделал ее популярным. Исполнительница роли Хюррем-султан столкнулась с критикой зрителей, которые не понимали, почему звезда отказывается дальше играть героиню. Но в разгар третьего сезона она молча ушла из проекта, оставив режиссеров в трудном положении. Сценарий срочно переписывали и искали артистку, которая смогла бы заменить рыжеволосую красавицу.

В интервью турецкой актрисе Хюльей Авшар, которая тоже снималась в «Великолепном веке» Мерьем призналась, что была измотана таким графиком работы. По ее словам, на протяжении трех лет они почти не спали, а рабочие смены длились с раннего утра и до двух часов ночи.

Ведущая шоу в проекте играла Сафие-султан. По ее словам, перед подписанием контракт она согласилась работать только при условии, что ей гарантируют 10-часовой рабочий день без переработок.

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