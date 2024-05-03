У жены Канье Уэста забрали подаренную машину за 10 млн рублей

У модели Бьянки Цензори забрали машину, подаренную ей рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Mail.

Серебристе авто Porshe стоимостью 114 тысяч долларов (около 10,5 млн рублей) забрал эвакуатор и увез в неизвестном направлении. При этом причина, по которой отбуксировали машину, в настоящий момент неизвестна.

По данным источника, в этот же день незадолго до инцидента на автомобиле модели ездил сотрудник компании Канье Уэста.

Ранее мы писали, что Канье Уэст избил мужчину, который приставал к его жене. ЧП произошло 16 апреля в Диснейленде. Пострадавший обратился в полицию и написал заявление на рэпера. Журналисты связались с представителями звезды, которые ответили, что незнакомец получил удар после того, как пристал к Бьянке.

Также актер Алек Болдуин признался, что после отказа от наркотиков стал алкоголиком.