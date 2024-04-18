Рэпер Канье Уэст избил мужчину в Диснейленде из-за молодой жены

Рэпер Канье Уэст ударил мужчину, который приставал к его жене Бьянке Цензори. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел 16 апреля в Диснейленде. Пострадавший обратился к правоохранителям и написал заявление на артиста. Журналисты связалась с представителями рэпера, которые ответили, что незнакомец получил удар после того, как пристал к Бьянке.

«Нападавший не просто врезался в нее», – говорят они.

По словам представителей звезды, мужчина коснулся супруги рэпера, взял ее за талию и развернул, а после послал ей воздушный поцелуй. Они заявляют, что женщина подверглась избиениям и насилию. Канье якобы не смог равнодушно реагировать на такое поведение и начал драку.

Отмечается, что пострадавший не нуждался в помощи врачей, но составить заявление все же надумал.

Ранее мы писали о том, что актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса. 60-летний мужчина вынужден принимать лекарства. Проблемы начались в августе прошлого года.

Также стало известно, что означает новая татуировка голливудской актрисы Анджелины Джоли. Недавно она появилась на публике с новым рисунком на теле. На руке звезды красовалась надпись, которая имеет два значения.