Актер Алек Болдуин признался, что после отказа от наркотиков стал алкоголиком. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В новом интервью артист вспомнил, как в молодые годы употреблял наркотики. По его словам, зависимость появилась после переезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в 1983 году. Алек признался, что у него были «острые проблемы каждый день в течение двух лет».

«Я не обсуждаю это много. Я обсуждаю это время от времени, когда это имеет смысл. Я трезв 39 лет. Я протрезвел 23 февраля 1985 года», — высказался Алек.

Артисту удалось избавиться от зависимости, однако сразу после нее он пристрастился к алкоголю. Алек сумел отказаться и от спиртного. Однако, даже в зрелом возрасте, он признается, что скучает по выпивке. Чтобы избавиться от соблазна, Болдуин начал медитировать.

«Я пытаюсь медитировать. Но медитировать с семью детьми — это всё равно, что пытаться играть в пинг-понг на палубе авианосца», — резюмировал Алек.

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