У Хью Джекмана возникли трудности с новой женитьбой из-за нынешней супруги

Развод актера Хью Джекмана с обиженной Деборрой-Ли Фернесс оказался делом непростым. Об этом сообщает Radar Online.

Напомним — звезда Голливуда решил расстаться с женой, которая старше его на 13 лет, после 27 лет совместной жизни. В то же время он закрутил интрижку и, как говорят, уже даже обручился с актрисой Саттон Фостер. Однако для женитьбы Джекман должен расторгнуть предыдущий брак.

«Деб Хью необходимо уладить некоторые нерешенные вопросы, касающиеся их активов и расходов, а также возможных урегулирований», — рассказали источники портала.

По их информации, внешне все еще супруги не показывают никакой конфликтности — в первую очередь ради детей. Но на деле страсти накалена до предела.

«Со стороны Деб так много злости и обиды, и слышать, что он уже говорит о браке с Саттон, прежде чем они даже развелись, обидно и шокирующе», — поясняют собеседники Radar Online.

При этом они отмечают, что Джекману тоже тяжело — он так или иначе чувствует себя виноватым перед Фернесс.

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