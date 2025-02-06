Хью Джекман собирается сделать предложение новой возлюбленной

Голливудский актер Хью Джекман планирует сделать предложение своей возлюбленной Саттон Фостер. Об этом сообщает Sky News.

56-летний артист перестал скрывать свой роман с коллегой по Бродвею в январе, почти через два года после того, как подтвердил разрыв с Деборрой-Ли Фернесс, с которой прожил 27 лет.

«У Хью было время все обдумать, пока он был в Австралии на каникулах, но в конечном итоге он понял, как сильно скучает по ней. Волшебство вернулось, когда они воссоединились, и в конечном итоге брак стал целью для этих двоих. Хью ясно дает понять, что хочет сделать Саттон своей женой», — поделился информатор.

Узаконить отношения с Фостер звезда «Росомахи» собирается сразу после того, как расторгнет действующий брак.

Хью Джекман с 1996 года состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Коррелли». Жена старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого артисты решили усыновить двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот.

16 сентября 2023 года стало известно о разводе пары.

Ранее Хью Джекман раскрыл секрет потрясающей физической формы.