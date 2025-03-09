Мужчины массово становятся Росомахами: в России резко вырос спрос на супергеройские бороды с бакенбардами

Мужчины в России массово становятся супергероями из фильма «Люди-икс». Они обращаются в клиники по пересадке волос, где им делают бакенбарды, как у персонажа Росомахи, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Данную услугу оказывают московские клиники. За 400 тысяч рублей из клиентов делают героев супергеройского кино. Как выяснили журналисты, для примера мужчины приносят с собой фотографии Хью Джекмана, который сыграл персонажа из вселенной «Люди-икс» с бакенбардами на лице.

На сеанс уходит 3−4 часа. В первые дни щеки мужчин выглядят не самым лучшим образом. Долгожданный эффект наступает только через пару месяцев.

Ранее сообщалось, что в России косметологи изучают процедуру по превращению верхней губы в клюв. Новый тренд в косметологии запустили китайки и тайки.