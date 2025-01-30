У 21-летнего сына Анджелины Джоли остался глубокий шрам на лице после аварии. Об этом сообщает HELLO!.

В 2024 году наследник Джоли попал в аварию, после которой ему потребовалась госпитализация. В начале 2025 года Пакс вновь врезался на велосипеде в машину. Через 4 дня после ДТП его заметили на парковке недалеко от дома актрисы в районе Лос-Фелис. Для выхода в свет он выбрал повседневный образ, отдав предпочтение белой футболке, серым спортивным штанам, кроссовкам и шапке с медвежьими ушками. Молодой человек выглядел довольным, направляясь к припаркованному авто.

На опубликованных кадрах заметно, что после ДТП на лице Пакса остался шрам: отметина на лбу над глазом перешла в бровь. Вероятно, ссадина появилась после аварии в 2024 году.

Ранее Анджелина Джоли была замечена на шопинге с 16-летним сыном после провала на «Оскаре». Подробности читайте в этой новости.

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