Держалась стойко: Анджелина Джоли впервые вышла в свет после провала на «Оскаре»

Анджелина Джоли впервые вышла в свет после провала на «Оскаре». Несмотря на недавнее разочарование в американской кинопремии, актриса держалась стойко и улыбалась. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

23 января Анджелину Джоли засняли вместе с 16-летним сыном Ноксом, когда они выходили из супермаркета. Актриса отправилась на шопинг в черном платье длины макси, бежевом пальто и балетках. Артистка также надела солнцезащитные очки и распустила волосы. Сын знаменитости выбрал светлую толстовку с принтом, коричневые шорты и кеды.

Появление актрисы на публике с сыном стало первым после ее провала на «Оскаре-2025». По информации источников, Анджелина Джоли «впала в отчаяние» из-за отсутствия своей номинации на премии за роль в фильме «Мария» о жизни оперной певицы Марии Каллас. Сообщалось, что артистка была очень расстроена, поскольку вложила в свою роль «всю душу» и «отчаянно хотела получить номинацию».

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. Премьера картины состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале. За главную роль в ленте Анджелина Джоли в девятый раз была номинирована на премию «Золотой глобус», но не была удостоена награды. Ожидалось, что за эту работу актриса получит второй «Оскар», но и здесь ее ждала неудача в виде отсутствия номинации.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли обвинила в своем провале на «Оскаре» бывшего мужа Брэда Питта, которого считает «золотым мальчиком Голливуда».