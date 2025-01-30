Потерявшая дом в пожаре Пэрис Хилтон впервые вышла в свет с детьми от сурмамы

Актриса Пэрис Хилтон начала возвращаться к привычной светской жизни после того, как лишилась из-за пожара дома в Калифорнии. Она вышла в свет, причем не одна, а с детьми от суррогатной мамы. Об этом сообщает People.

На фестивале Young Hearts Fest в Нью-Йорке случился дебют сына и дочери Пэрис на красной дорожке. После рождения детей Хилтон предпочитала не появляться с наследниками на публике, но в начале 2025 года решила нарушить свое правило. Сама актриса выбрала для мероприятия розовое кружевное платье, а детей одела в голубо-розовые наряды.

Напомним, что Пэрис стала мамой в январе прошлого года. Вместе с мужем Картером Реумом, с которым она в браке уже три года, звезда обратилась к суррогатной матери, которая выносила сначала сына Феникса, а затем дочь Лондон. Хилтон признавалась, что не смогла родить сама из-за проблем со здоровьем. По ее словам, последствия беременности могли быть совершенно непредсказуемыми.

К слову, в начале 2025 года Пэрис Хилтон столкнулась с тяжелым испытанием. У нее сгорел семейный дом в Калифорнии из-за масштабных пожаров. О том, что особняка больше нет, актриса узнала из новостей.

Ранее Пэрис Хилтон показала, что осталось от ее сгоревшего дома.