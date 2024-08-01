«Обезумел от ужаса»: Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в аварии сына

Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в том, что их сын попал в ДТП.

Звезда фильма «Однажды в Голливуде» разозлился, узнав про аварию 20-летнего сына из СМИ. Пакс ехал на электровелосипеде на большой скорости. По этой причине он не успел быстро затормозить и врезался впереди стоящую машину. В результате ДТП парень получил многочисленные травмы, из-за которых он был доставлен в больницу.

«Брэда очень расстраивает всякий раз, когда он слышит о том, что пострадал один из его детей, и он чувствует себя совершенно беспомощным, потому что он вообще ничего не может сделать... Он обезумел от ужаса. И обеспокоен несчастным случаем с Паксом...», — сообщил инсайдер в беседе с изданием Daily Mail.

По словам источника, переживающий за состояние сына, Питт обвинил в произошедшем бывшую жену Джоли, так как именно она позволила Паксу ездить на данном виде транспорта. Сам же актер пытался убедить сына пересесть за руль машины, говоря о безопасности.

Кроме того, как сообщает инсайдер, Брэда злит тот факт, что он не может узнать о состоянии сына: звезду не пускают проведать Пакса, а его экс-супруга и дети не отвечают на его звонки.

Ранее мы писали о том, что 49-летняя актриса Анджелина Джоли рассказала о состоянии попавшего в ДТП сына.