Певицу Дженнифер Лопес раскритиковали из-за сумки за 6 млн рублей от Hermes. Знаменитость столкнулась с хейтом под публикацией в соцсети. На комментарии обратило зарубежное издание People.

55-летняя Лопес посетила выставку антиквариата в Хэмптоне. Для выхода в свет певица выбрала белый топ, джинсы, солнцезащитные очки и сумку от элитного бренда Hermes. Изделие выполнено из натуральной коричневой кожи и соломы. Стоимость аксессуара составляет 6 млн рублей.

Подписчики возмутились стоимостью сумки. Многие отметили, что Лопес держит в руках «годовую зарплату» человека.

«Носит мою годовую зарплату. Такую сумочку можно найти за 5 долларов на улице», — написали пользователи Сети.

К слову, артистка не отреагировала на критику аксессуара.

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