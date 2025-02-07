ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 февраля 2025, 10:21
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Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не может говорить

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса заявила, что он больше не может говорить.
Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не может говорить

© Hahn-Marechal-Nebinger / ABACA / Abaca / East News

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса заявила, что он больше не может говорить. Таллула Уиллис пожаловалась на состояние отца в соцсети.

В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию. За последние годы болезнь прогрессировала. Близкие Брюса боятся, что в скором времени он перестанет их узнавать. И, как выяснилось, на это есть причины. Дочь актера заявила об ухудшении в его состояния: теперь Уиллис не может говорить.

Ранее тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику, чтобы поблагодарить пожарных, борющихся с ЧС в Калифорнии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что страдающая от рака топ-модель Бьянка Балти приняла участие в новой съемке. Врачи диагностировали у нее рак яичников.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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