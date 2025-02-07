Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не может говорить

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса заявила, что он больше не может говорить. Таллула Уиллис пожаловалась на состояние отца в соцсети.

В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию. За последние годы болезнь прогрессировала. Близкие Брюса боятся, что в скором времени он перестанет их узнавать. И, как выяснилось, на это есть причины. Дочь актера заявила об ухудшении в его состояния: теперь Уиллис не может говорить.

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