Появилась на фото с косынкой: страдающая от рака топ-модель Бьянка Балти приняла участие в новой съемке

Итальянская супермодель Бьянка Балти, несмотря на лечение от рака, продолжает работу. Так, 40-летняя звезда опубликовала кадры своей новой фотосессии в соцсети.

Балти заявила в сентябре прошлого года, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Врачи диагностировали у известной модели рак яичников.

Однако, несмотря страшное известие, модель продолжает работать. Она показала кадры из новой фотосессии, где позировала перед камерой без верха и в косынке.

«Будучи прикованной к постели, я поняла насколько сильно ассоциирую свою самооценку с карьерой и профессиональной деятельностью. Эта съемка — потребность снова почувствовать себя "нормальной" через работу», — написала Балти.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восхитила публику новым фото после химеотерапии. Недавно она сообщила о ремиссии.