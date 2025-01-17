Страдающий от деменции Брюс Уиллис впервые за три года вышел в люди: вот в чем причина

Актер Брюс Уиллис впервые вышел в свет после того, как ему поставили диагноз «деменция». Звезда «Крепкого орешка» поблагодарил спасателей, которые ликвидируют пожары в Калифорнии.

Видео, на котором Брюс Уиллис благодарит спасателей, выложила в социальные сети его супруга, Эмма Хеминг Уиллис. В ролике актер пожал руку офицеру полиции и позировал для фото.

«Заметив сотрудника службы экстренного реагирования, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу», — написала жена голливудской звезды.

Напомним, в 2022 году стало известно о том, что актер был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у Брюса Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия — расстройство речи.

Недавно Брюс Уиллис и его супруга отметили годовщину отношений. Эмма Хеминг не стала скрывать, что жизнь с мужем дается нелегко – она чувствует гнев и горе.