ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 января 2025, 08:39
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Страдающий от деменции Брюс Уиллис впервые за три года вышел в люди: вот в чем причина

Тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику, чтобы поблагодарить пожарных.
Страдающий от деменции Брюс Уиллис впервые за три года вышел в люди: вот в чем причина

© Hahn-Marechal-Nebinger / ABACA / Abaca / East News

Актер Брюс Уиллис впервые вышел в свет после того, как ему поставили диагноз «деменция». Звезда «Крепкого орешка» поблагодарил спасателей, которые ликвидируют пожары в Калифорнии.

Видео, на котором Брюс Уиллис благодарит спасателей, выложила в социальные сети его супруга, Эмма Хеминг Уиллис. В ролике актер пожал руку офицеру полиции и позировал для фото.

«Заметив сотрудника службы экстренного реагирования, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу», — написала жена голливудской звезды.

Напомним, в 2022 году стало известно о том, что актер был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у Брюса Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия — расстройство речи.

Недавно Брюс Уиллис и его супруга отметили годовщину отношений. Эмма Хеминг не стала скрывать, что жизнь с мужем дается нелегко – она чувствует гнев и горе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
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Брюс Уиллис
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