Звезда турецких сериалов впервые снимется в российском фильме: кинокритик оценил шансы проекта на успех

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме. Портал «Страсти» узнал у кинокритика Романа Григорьева — чего ждать от проекта и сможет ли иностранный актер гарантировать успех картины.

По данным Telegram-канал Mash, Бурак уже дал согласие на съемки. Он будет работать на одной площадке вместе со звездой «Слова пацана» Рузилем Минекаевым. Подробности фильма пока не раскрываются. Известно лишь, что локации были подобраны в Альметьевске.

Как считает кинокритик, говорить о том, будет ли проект успешен, пока рано. Он предположил, что в производстве находится мелодрама, так как именно в этом жанре раскрываются турецкие актеры.

«Чисто теоретически, это ход интересный — воткнуть турецкого актера в наш фильм. Видимо, продюсеры мутят какую-то мелодраму. Если это будет мелодраматический проект, то у турецких актеров большое будущее в нашем кино», — заявил Григорьев.

При этом, по мнению критика, просто участие Бурака в российском фильме не гарантирует ему успех. Он не сможет привлечь женскую аудиторию. Многое зависит от сюжета, так как у турецких сериалов есть свои поклонники.

«У турецких сериалов специфическая аудитория, и это женщины, выбирающие определенные типы мужчин за их красоту. Он (Бурак Озчивит — прим. „Страсти“) один, наверное, не привлечет зрительниц. Кому он нужен без мыльного сюжета», — поделился мнением кинокритик.

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