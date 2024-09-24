«Как похорошел»: изменившийся Джонни Депп поразил поклонников внешностью на новых кадрах

61-летний актер Джонни Депп вышел в свет в Испании, где на днях представит свой фильм. Артист восхитил поклонников изменившейся внешностью. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Джонни Депп готовится к мировой премьере своего фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. Накануне актера заметили возле его отеля, где его встречали поклонники. Артист надел строгий синий костюм-тройку, белую рубашку и черные туфли, дополнив образ несколькими кольцами и солнцезащитными очками. Он улыбался, позировал папарацци и раздавал автографы поклонникам.

Пользователи Сети оценили преображение знаменитости.

«Приятно снова видеть его счастливым и улыбающимся», «Как похорошел», «Набрал вес, но ему идет», — пишут в Сети.

Вполне возможно, что перемены во внешности связаны с наладившейся личной жизнью актера. Сейчас в СМИ ходят слухи о романе Джонни Деппа с 28-летней моделью из Екатеринбурга Юлией Власовой. Актера и его молодую избранницу заметили вместе в июле этого года. Девушка шла под руку с артистом, пара улыбалась. Позднее и сама модель стала публиковать совместные фото с Джонни Деппом, тем самым подогревая слухи об отношениях с ним. При этом ни девушка, ни актер не комментируют информацию о своем романе.

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