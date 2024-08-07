Звезда «Звездных войн» Дейзи Ридли рассказала, что страдает от болезни Грейвса. Об этом сообщает Газета.Ru.

Актриса Дейзи Ридли, сыгравшая роль Рей в «Звездных войнах» призналась в проблемах со здоровьем. По словам актрисы, еще в 2023 году медики диагностировали у нее болезнь Грейвса — аутоиммунное заболевание, которое приводит к отравлению избыточными гормонами, выделяющимися тканью щитовидной железы.

Ридли рассказала, что впервые обратилась к врачам после того, как почувствовала слабость после съемок триллера «Сорока». У актрисы тряслись руки, а ее сердцебиение участилось. Позже врачи подтвердили, что это были симптомы болезни Грейвса.

Сейчас знаменитость вынуждена отказываться от продуктов, содержащих глютен из-за болезни. Она также рассказала, что начала ходить на иглоукалывание и криотерапию.

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