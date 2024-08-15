Заподозренная в беременности Леди Гага кардинально сменила имидж, став брюнеткой

К слову, уже не первый месяц Леди Гагу подозревают в беременности. Папарацци засняли ее с округлившимся животом, но потом артистка опровергла слухи. Она заявила, что на самом деле не ждет ребенка. Однако это фанатов не убедило. Спустя некоторое время после этого у нее вновь увидели изменения в фигуре. Но на этот раз она не стала давать комментарии.

Напомним, что Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Они начали встречаться в 2019 году. А на Олимпиаде в этому году стало известно, что пара готовится к свадьбе. Исполнительница представила бизнесмена на мероприятии как своего жениха.

Ранее креативный директор Saint Laurent осудил Леди Гагу и Dior за плагиат на Олимпийских играх.