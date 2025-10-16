Три недели в стационаре: госпитализирована французская актриса Брижит Бардо

Французская киноактриса Брижит Бардо попала в больницу. По информации Nice-Matin, звезда находится на стационарном лечении уже на протяжении трех недель.

Издание уточняет, что Бардо госпитализировали три недели назад. 91-летней актрисе сделали операцию из-за «серьезного заболевания».

Брижит Бардо называют иконой стиля Франции. За 20-летнюю карьеру в шоу-бизнесе она снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах. После Бардо стала активисткой и начала заниматься помощью животным. Однако за это подверглась критике - ее обвиняли в игнорировании проблем людей.

Ранее актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ее адвокат сообщила, что пока звезда кино нестабильна, и за нее молятся в монастыре.

Также мы писали, что Ирина Розанова перенесла операцию по замене хрусталика, чтобы не ослепнуть.