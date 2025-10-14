«Врачи делают все возможное»: что известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Появились подробности состояния госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что пока звезда кино нестабильна, и за нее молятся в монастырях. Об этом сообщает mk.ru.

Федосеева-Шукшина находится в больнице, и о выписке говорить рано, так как нормализовать ее состояние медикам все еще не удалось.

«К сожалению, состояние Лидии Николаевны пока нестабильно. Но врачи делают все возможное: нашей легенде оказан уход на самом высоком уровне. Она ни в чем не нуждается», - поделилась адвокат.

По словам Юлии, поклонники заказывают молебны о здравии по всей стране. Она уточнила, что никто об этом не просил, но фанаты сами решили обратиться в святые места.

«Мы все верим, что уже в самое ближайшее время Лидия Николаевна поправится. Благодаря силе молитв и золотым рукам врачей она еще не раз порадует нас», - рассказала Вербицкая-Линник.

