Том Круз высказался о начале отношений с Ириной Шейк

Недавно российская модель Ирина Шейк заявила, что была бы не против встречаться с Томом Крузом. В свою очередь, американский актер признался, что польщен вниманием такой красивой женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

Ирина Шейк находится в поисках нового возлюбленного. По словам инсайдеров, супермодели важно, чтобы ее мужчина был обеспечен, хорош собой и известен широкой публике. Среди потенциальных бойфрендов Шейк выделила Тома Круза.

Звезда «Магнолии» отреагировал на новость о том, что симпатичен модели.

«Тому льстит, что такая красивая женщина, как Ирина, считает его подходящим для романа. Однако как бы он ни был польщен, первая любовь Тома – создание фильмов. Это отнимает у него большую часть времени», – подчеркнул источник.

Так, инсайдер не отрицает, что когда-нибудь знаменитости могут сойтись, однако, по его мнению, это вряд ли произойдет.

Напомним, у Ирины Шейк есть дочь, которую она родила от Брэдли Купера. В 2019 году пара рассталась, но ребенок продолжает видеться как с матерью, так и с отцом.

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