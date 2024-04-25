«Нужны слава, красота и деньги»: кто может стать новым ухажером Ирины Шейк

Актер Том Круз может стать новым бойфрендом модели Ирины Шейк. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

Совсем недавно модель рассталась с футболистом Томом Брэди, однако Шейк начала активные поиски нового возлюбленного. Инсайдеры сообщили, что Ирину интересуют в мужчинах слава, красота и деньги.

«Она рассматривает разные варианты, но ее круг интересов — это небольшая группа людей. Ей нужны слава, красота и деньги. Сколько таких? Пять, десять?» — пишет источник.

По данным инсайдера, потенциальным бойфрендом Шейк может стать Том Круз, который недавно расстался с россиянкой.

Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь Тома Круза Сури отказалась от общения с отцом. Актер не поддерживает связь с наследницей уже 12 лет. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актера Райана Гослинга заподозрили в пластике лица.