«Нужны слава, красота и деньги»: кто может стать новым ухажером Ирины Шейк
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Актер Том Круз может стать новым бойфрендом модели Ирины Шейк. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.
Совсем недавно модель рассталась с футболистом Томом Брэди, однако Шейк начала активные поиски нового возлюбленного. Инсайдеры сообщили, что Ирину интересуют в мужчинах слава, красота и деньги.
«Она рассматривает разные варианты, но ее круг интересов — это небольшая группа людей. Ей нужны слава, красота и деньги. Сколько таких? Пять, десять?» — пишет источник.
По данным инсайдера, потенциальным бойфрендом Шейк может стать Том Круз, который недавно расстался с россиянкой.
Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь Тома Круза Сури отказалась от общения с отцом. Актер не поддерживает связь с наследницей уже 12 лет. Подробности читайте в этой новости.
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