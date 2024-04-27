Брэд Питт разозлил Анджелину Джоли новым требованием

Голливудская актриса Анджелина Джоли через своих адвокатов вновь обвинила бывшего мужа, актера Брэда Питта, в насилии. Об этом пишет издание Page Six, ссылаясь на новые судебные документы.

Адвокаты 48-летней артистки в новом заявлении назвали требования ее экс-супруга рассказать о соглашениях о неразглашении, которые заключила Джоли за последние 20 лет, «дорогими, бессмысленными, неразумными и насильственными».

Защита 60-летнего Питта выступила с подобным требованием после того, как Джоли заявила о соглашении, которое пришлось подписать с актером из-за конфликта бывших супругов вокруг винодельни, которая некогда принадлежала обоим. Джоли выразила мнение, что данное соглашение было несправедливым и позволяло Питту скрывать его якобы абьюзивное поведение.

Адвокаты Джоли утверждают, что раскрытие других соглашений нарушит права третьих сторон и раскроет приватную информацию.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», в 2006 году они объявили о своем романе. Спустя восемь лет пара решила официально узаконить свои отношения и в 2014 году сыграла свадьбу на территории их общей французской винодельни. Звездные супруги расстались в 2016 году, а развод официально был завершен только в 2019-м.

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