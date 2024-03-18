Актер Том Круз выглядит счастливым после расставания с россиянкой Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В начале 2024 года в Сети обсуждали роман актера с россиянкой Эльсиной Хайровой. Их отношения длились несколько месяцев: в конце февраля Том расстался с молодой возлюбленной.

В минувшие выходные актера заметили на вертолетной площадке Лондона. Выйдя из воздушного транспорта, Круз взял рюкзак и направился к выходу. При этом он дружески махал окружающим и улыбался. Актер был одет в темно-синий свитер и джинсы. По информации источника, звезда фильма «Миссия невыполнима» выглядел счастливым, несмотря на расставание с возлюбленной.

Напомним, что Том — опытный пилот. Он часто садится за штурвал вертолета.

На данный момент Круз занят на съемках фильма «Миссия невыполнима». Премьера запланирована на 2025 год.

Подробности о расставании голливудского актера и россиянки читайте в этой новости.

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