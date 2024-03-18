Выглядела счастливой и здоровой: «исчезнувшая» Кейт Миддлтон появилась на публике после слухов о разводе

Несколько недель в Сети распространяются различные слухи о королевской семьи: Кейт Миддлтон исчезла со всех радаров, и поклонники стали за нее переживать. Тем временем, принцесса Уэльская впервые появилась на публике со своим мужем, принцем Уильямом.

По данным Daily Mail, супруги посетили фермерский магазин, который находится в миле от коттеджа Аделаида в Виндзоре, где семья живет с осени 2022 года. Инсайдеры заметили, что принцесса выглядела счастливой и здоровой. Кейт сопровождал ее супруг.

Фанаты обрадовались появлению принцессы Уэльской. Они надеются, что вскоре она вернется к своим обязанностям.

Напомним, что до этого принцессу видели в последний раз только на рождественских каникулах. После она перестала появляться на публике, из-за чего возникло немало слухов о ее состоянии. Букингемский дворец сообщал, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости и должна восстановиться ранее католической Пасхи, которая в этом году выпадает на 31 марта.

Однако позже сотрудники Миддлтон заявили, что не видели ее два месяца. Появились слухи, что она собирается сбежать из дворца из-за измен мужа. Брат принцессы Дианы Эрл Чарльз Спенсер признался, что обеспокоен исчезновением Кейт.