«Охладел к их роману»: Том Круз расстался с бывшей моделью из России

Актер Том Круз расстался с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

В Сети несколько месяцев обсуждают роман голливудского актера и влиятельной россиянки. Сообщалось, что актер влюблен в Эльсину и даже познакомился с ее детьми. Как выяснилось, роман пары не был долгим. Том расстался с россиянкой через несколько дней после встречи с ее детьми. По информации источника, Круз «охладел к их роману».

Актер решил расстаться с Эльсиной на дружеской ноте. Вот почему между ними нет никаких обид.

«Окончить отношения на плохой ноте было бы неловко, если бы они столкнулись друг с другом в лифте. Для Тома их отношения исчерпали себя», — сообщил инсайдер.

На данный момент ни Круз, ни Хайрова никак не комментировали новость о разрыве.

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