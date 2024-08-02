Том Круз исполнит трюк на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Голливудский актер Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Об этом пишет TMZ.

По данным источника, артист выступил с предложением к Международному олимпийскому комитету. Организаторы планируют, что Круз сможет органично связать Игры в Париже и следующую Олимпиаду, которая состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Предполагается, что звезда фильма «Миссия невыполнима» спустится с вершины стадиона на поле с олимпийским флагом. Затем телевизионная трансляция перейдет к ранее записанному фильму и продемонстрирует полет актера на самолете с олимпийским флагом из Франции в Лос-Анджелес, а после – его прыжок на парашюте к памятному знаку на Голливудских холмах. Там Круз передаст его олимпийцам, включая велосипедиста, скейтбордиста и волейболиста.

Стоит отметить, что в 2004 году Том Круз принимал участие в эстафете олимпийского огня перед началом Игр в Греции.

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