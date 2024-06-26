Растрепанные волосы и мешки под глазами: Том Круз напугал фанатов внешностью в обычной жизни

Голливудский актер Том Круз удивил поклонников своей внешностью, появившись на улице с взъерошенными волосами, мешками под глазами и морщинами. Пользователи Сети не поняли, что случилось с 61-летним кумиром.

Том Круз всегда отличался прекрасными внешними данными и фотогеничным лицом. Время будто было не властно над мужчиной. Но на днях на зарубежных порталах появились свежие снимки знаменитости, на которых он выглядел совсем иначе.

Актер был запечатлен в фиолетовой футболке с взъерошенными волосами, которые сильно отросли. На его лбу были морщины, а под глазами – мешки. Фотографы заметили звезду на вертолетной площадке в Лондоне, откуда он улетел в неизвестном направлении.

СМИ предположили, что внешний вид мужчины мог быть связан с недавним концертом Тейлор Свифт. Том веселился там до позднего времени и, возможно, не выспался.

При этом некоторые пользователи Сети все равно поддержали Круза и отметили, что для его возраста он выглядит потрясающе.

Ранее мы писали о том, что дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца. Она пришла на выпускной, где ее объявили под другой фамилией. Сури живет с матерью Кэти Холмс и отказывается общаться с папой. При этом сам звезда тоже не ищет встреч с наследницей из-за разных религиозных взглядов.