Раскрыта причина, по которой дочь Тома Круза отказалась от общения с ним

Названа причина, по которой дочь голливудского актера Тома Круза после совершеннолетия отказалась общаться с ним. Об этом сообщает In Touch Weekly.

По данным источника, дочь артиста Сури решила отказаться от общения со звездным родителем из-за того, что он годами не виделся с ней.

«Правда в том, что последние 11 лет Том предпочитал не видеться с Сури», — рассказал информатор In Touch Weekly, уточнив, что это осознанное решение Круза.

Напомним, Сури родилась в браке Тома Круза с Кэти Холмс. Звездная пара прожила в браке с 2006 по 2012 год. После расставания актриса получила единоличную опеку над ребенком, а ее бывший супруг — право на посещение наследницы. Известно, что против общения Сури с отцом выступала ее мать, которая опасалась интереса звезды фильма «Миссия невыполнима» к сайентологии. Последние годы артист практически не общался с дочерью.

У Тома Круза есть двое старших детей, 29-летний Коннор Энтони и 31-летняя Изабелла Джейн, которых актер и его вторая жена Николь Кидман усыновили.

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