Том Холланд готов на серьезный шаг ради семейной жизни с Зендеей

Голливудский актер Том Холланд допустил, что оставит актерскую карьеру и посвятит себя семейной жизни с Зендеей. Его слова приводит издание Men's Health.

В недавнем интервью звезда «Человека-паука» признался, что перестанет принимать участие в съемках кинопроектов, как только обзаведется собственной семьей.

«Когда у меня появятся дети, вы больше не увидите меня в кино. Гольф и папа — и я просто исчезну с лица земли», — поделился Холланд.

Накануне Зендея показала кольцо и спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом. Актриса посетила красную дорожку премии «Золотой глобус». Для выхода в свет звезда «Эйфории» выбрала оранжевое платье от Louis Vuitton. Образ артистка дополнила роскошным ожерельем и кольцом, находившемся на безымянном пальце.

Напомним, роман актеров начался в 2021 году после съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Позже Холланд подтверждал, что он встречается с актрисой. А год назад западные таблоиды писали, что возлюбленные всерьез задумались о свадьбе.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе показали чувства на премии «Золотой глобус».