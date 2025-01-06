Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе показали чувства на премии «Золотой глобус»

Модель Кайли Дженнер в серебряном платье с вырезом на спине поддержала возлюбленного Тимоти Шаламе на премии «Золотой глобус». Папарацци запечатлели пару вместе за столиком рядом с другими звездами кино. Об этом сообщает зарубежное издание ELLE.

По данным источника, девушка не стала выходить на дорожку с артистом, а присоединилась к нему уже в зале. 27-летняя Кайли выбрала для выхода в свет серебряное платье-кольчугу Atelier Versace из коллекции 1999 года. Сверкающий наряд подчеркнул стройную фигуру модели, а пикантной деталью стала открытая спина. Брюнетка сделала легкий макияж и элегантную укладку. Она дополнила образ бриллиантовыми серьгами и тремя кольцами в 35 карат.

Шаламе был в костюме и не стал избавляться от усов, над которыми пошутила ведущая мероприятия. Никки Глейзер высмеяла Кайли, пропев фразу «самые роскошные ресницы на твоей верхней губе» на манер героя Тимоти Шаламе из фильма «Никому неизвестный».

Отмечается, что Тимоти был номинирован как «Лучший актер в драме». Но победителем стал Эдриен Броуди за фильм «Бруталист».

Зарубежные СМИ пишут, что Кайли и Тимоти не выглядели из-за этого расстроенными. Они обнимались и позировали, а кто-то даже заснял их поцелуй.

Ранее мы писали о том, что Зендея показала кольцо и спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом.