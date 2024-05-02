TMZ: сестра Бритни Спирс Линн не переживает из-за критики певицы в свой адрес

Сестра Бритни Спирс Джейми Линн не переживает из-за критики певицы в свой адрес. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ.

Младшая сестра Бритни позитивно отреагировала на ее колкие высказывания. По мнению Линн, комментарии сестры доказывают, что она жива и находится в хорошем состоянии.

Не так давно Спирс осудила участие родственницы в ТВ-шоу. Также певица высмеяла ассистентку из-за британского акцента.

Ранее певица Бритни Спирс проиграла отцу в суде по делу об опекунстве. Ее обязали выплатить 2 млн долларов. Также артистка должна оплатить гонорар адвоката, который в два раза больше суммы для отца. Подробности читайте в этой новости.

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