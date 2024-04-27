Чем закончился суд по делу об опекунстве между Бритни Спирс и ее отцом: вынесено решение

Певица Бритни Спирс проиграла отцу в суде по делу об опекунстве. Теперь артистка обязана оплатить все его юридические счета на сумму два миллиона долларов. Об этом сообщает TMZ.

Продолжительный спор между поп-вокалисткой и ее родителей наконец подошел к концу. Стороны смогли уладить все разногласия. Однако, несмотря на все заверения адвокатов в победе Бритни, судья все-таки не встал на ее сторону. Официальное решение гласит, что отец не выплатит дочери ни цента, а вот она должна будет покрыть все его издержки.

Кроме того, Спирс также необходимо выплатить гонорар своему адвокату, а он в два раза больше той суммы, что нужна ее отцу. Из-за всего этого, по словам инсайдеров, певица в ярости, так как оказалась в «финансовой яме».

Напомним, что отец был опекуном Бритни на протяжении 13-ти лет. Он полностью контролировал жизнь артистки, и без его позволения она не могла ничего делать, даже покупать кофе. В 2021 году ей удалось «освободиться». И этот день она назвала самым счастливым в жизни.

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