Daily Mail: возлюбленную Брэда Питта застали на прогулке с другим мужчиной

Возлюбленную Брэда Питта застали на прогулке с другим мужчиной. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

На днях 31-летнюю Инес Де Рамон засняли на прогулке в Лос-Анджелесе с неизвестным мужчиной. В Сети появились кадры, на которых возлюбленная Питта не скрывает радости от нахождения с другим. Более того, когда прогулка закончилась, пара села в машину и уехала в неизвестном направлении.

По данным СМИ, у Брэда и Инес возникли проблемы несколько месяцев назад. Тогда близкий друг актера не одобрил его выбор, а жена Джорджа Клуни назвала Рамон «охотницей за знаменитостями и деньгами». Их мнение повлияло на отношение Питта к избраннице.

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