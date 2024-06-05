TMZ: певицу Бритни Спирс застали в Лас-Вегасе с бывшим женихом Трэвиком

Певицу Бритни Спирс застали в Лас-Вегасе с бывшим женихом Джейсоном Трэвиком. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ.

По информации источника, певицу заметили в Лас-Вегасе с бывшим возлюбленным и соопекуном. Также к ним присоединился брат знаменитости Брайан. Инсайдеры утверждают, что брат и сестра дружат с Трэвиком и часто навещают его в Лас-Вегасе. При этом они отрицают романтическую связь между Бритни и Джейсоном.

Напомним, что певица встречалась с Трэвиком 4 года. В 2011 году они объявили о помолвке, но через 2 года расстались, сохранив теплые отношения.

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