Певицу Бритни Спирс обокрали: забрали самое ценное

Певица Бритни Спирс рассказала о том, что у нее украли украшения. Звезда сделала заявление в соцсетях и показала шкатулку, где хранились дорогостоящие аксессуары.

В личном микроблоге артистка опубликовала видео, на котором пожаловалась на новые трудности. В последнее время у Бритни случаются все новые скандалы.

«Некоторые (украшения) изготавливались специально для меня. Еще пропал мой крестик, который я носила с 4 лет», — сообщила певица.

Она не стала рассказывать, как именно произошла кража, но заявила, что очень испугалась. Спирс призналась, что после случившегося приняла решение покупать только дешевые украшения.

Напомним, что в начале мая Бритни Спирс повздорила с возлюбленным Ричардом Полом. Пара поругалась прямо в отеле, а женщина якобы разнесла номер. Во время драки звезда повредила ногу, но отказалась от обращения к врачам. Поклонники волнуются, что с каждым таким инцидентом артистке становится только хуже. Многие уже не поддерживают ее в том, что она находится не под опекой.

Фанаты также недовольны нынешним избранником певицы. Она познакомилась с Ричардом два года назад, тогда мужчина выполнял в ее доме ремонтные работы. Журналисты выяснили, что в прошлом он был связан с криминалом – его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. В итоге он получил два года условно.

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