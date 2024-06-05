Кейт Миддлтон может не вернуться к королевским обязанностям после химиотерапии

Больная раком принцесса Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к королевским обязанностям после перенесенного курса профилактической химиотерапии.

Как рассказал королевский эксперт Ричард Фицуильямс изданию Page Six, герцогиня Кембриджская переоценила свои силы, когда планировала вернуться к своим обязанностям уже в этом году.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято совместно с медиками, принимающими участие в лечении принцессы. Но в любом случае Кейт уже не сможет вернуться ко всем своим проектам.

«Все будет основано на рекомендациях медиков и будет тщательно сбалансировано», — заявил Фицуильямс.

В январе стало известно, что Кейт Миддлтон провели плановую операцию на брюшной полости в одной из клиник Лондона. После этого принцесса перестала появляться на публике. В марте 2024 года выяснилось, что у Кейт рак толстой кишки, который диагностировали, когда герцогиня Кембриджская легла на плановую операцию по удалению матки.

Ранее Кейт Миддлтон после курса профилактической химиотерапии впервые за полгода появилась в публичном месте. Очевидцы утверждают, что видели жену принца Уильяма в яхт-клубе вместе с детьми.