TMZ: Бритни Спирс увезли на скорой после драки с бойфрендом и персоналом отеля

Бритни Спирс увезли на скорой после драки с бойфрендом и персоналом отеля. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ.

По информации источника, 1 мая в Лос-Анджелесе в отеле произошла драка между певицей и ее избранником-домработником. Очевидцы сообщают, что Спирс «не контролировала себя», кричала и плакала. Более того, Бритни потребовалась помощь врачей. Она вышла к медикам в пижаме, прикрываясь подушкой и пледом.

Также приехали сотрудники полиции. Отмечается, что Спирс угрожала сотрудникам отеля и другим гостям.

На данный момент Спирс никак не комментировала инцидент, произошедший в отеле. Также нет данных о причине конфликта между певицей и ее возлюбленным.

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