Певица Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари и сохранила $60 млн

Певица Бритни Спирс официально развелась с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Судебные разбирательства длились девять месяцев. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По данным источника, артистке и ее экс-мужу, наконец, удалось уладить все разногласия. Бывшие супруги решили соблюсти все условия заключенного ранее брачного договора. Таким образом, Бритни удалось сохранить не только личные вещи, но и доходы, которые у нее были во время совместной жизни со спортсменом.

Напомним, что решение о разводе было принято Сэмом в августе 2023 года. Причиной, по его словам, стало поведение Спирс, а также ее измены. Тренер требовал, чтобы певица пересмотрела условия их брачного договора, чтобы он мог претендовать на ее состояние в $60 миллионов. Но в итоге разбирательства ни к чему не привели, и Асгари остался ни с чем.

К слову, Сэм также делился, что захотел съехать от артистки, так как в последнее время он чувствовал, что они сильно отдалились друг от друга. Он также заявил, что сейчас никаких обид на бывшую жену не держит.

Ранее Бритни Спирс завершила еще одно громкое разбирательство с отцом. Суд обязал ее выплатить родителю $2 миллиона.