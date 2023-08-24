TMZ: Бритни Спирс оплачивает квартиру мужу за 10 тысяч долларов в разгар развода

Певица Бритни Спирс оплачивает квартиру мужу за 10 тысяч долларов в разгар развода. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

По информации источника, артистка ежемесячно платит 10 тысяч долларов за квартиру Сэма Асгари в элитном районе Лос-Анджелеса. И это, несмотря на то, что пара находится в бракоразводном процессе.

По данным СМИ, Асгари узнал об изменах певицы и подал на развод. Друзья знаменитостей утверждают, что разлад между ними начался несколько месяцев назад. Постоянные драки и раздельные ночевки — вот, что происходит между Бритни и Сэмом с недавних пор.

Ранее мы писали о том, что муж Бритни Спирс раскроет тайны певицы, если она не заплатит ему после развода. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Сэма Асгари обвинили в домогательствах.