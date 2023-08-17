Муж Бритни Спирс раскроет тайны певицы, если она не заплатит ему после развода. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Page Six.

По данным источника, между супругами был заключен брачный договор. При этом Сэм Асгари требует обсудить отступления от него. Спортсмен заявил, что раскроет «невероятно стыдную информацию» о Бритни, если не получит желаемую сумму.

При этом журналистам не удалось узнать, сколько денег требует Асгари.

Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари узаконили отношения в 2022 году. На данный момент знаменитости никак не комментировали сообщения об их разводе.

Ранее стало известно, почему Сэм решил развестись с певицей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Бритни Спирс рассказала о неудачном походе к косметологу.