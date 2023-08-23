«Спрашивал, не хочу ли я уединиться с ним в душе»: мужа Бритни Спирс обвинили в домогательствах

Блогерша Эшли Франке обвинила мужа Бритни Спирс Сэма Асгари в сексуальных домогательствах, об этом сообщает сайт Аргументы и Факты – aif.ru.

Девушка рассказала в своих соцсетях о том, что еще будучи женатым на певице, Асгари приставал к ней в спортзале Royal Personal Training, в котором тренировалась Эшли. Мужчина работал там фитнес-тренером.

По рассказам Франке, он был нечестен со Спирс с самого начала брака и всячески высмеивал их союз. Девушка сообщила, что Асгари изменял певице как до свадьбы, так и после нее. При этом он неоднократно приставал к девушке прямо в спортзале, а в одной из переписок приглашал ее в душевую кабинку.

«Лично я никогда не встречалась с Сэмом. Я игнорировала все его попытки. Я никогда не отвечала ни на одно из его сообщений. Я отказывалась, когда он спрашивал, не хочу ли я уединиться с ним в душе спортзала», - рассказала Франке.

В итоге девушка перестала заниматься в спортзале. Она сообщила, что намерена достать контакт адвоката Бритни Спирс, чтобы передать ему всю необходимую информацию, которая наверняка поможет певице в бракоразводном процессе.

Напомним, 16 августа западные таблоиды сообщили о разводе пары. Заявление подал Сэм Асгари, в качестве причины он указал «непримиримые разногласия». Он также потребовал от певицы развода и оплаты работы адвокатов. По данным СМИ, Асгари намерен оспорить их брачный контракт.

Ранее мы писали о том, что муж Бритни Спирс пожаловался на рукоприкладство со стороны певицы. Артистка якобы хранит дома ножи и бьет супруга по ночам.