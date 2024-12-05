Тейлор Свифт установила неожиданный рекорд

Книгу «Eras Tour Book» американской певицы Тейлор Свифт продали тиражом 814 тысяч копий за первые же выходные после выхода. Об этом пишет издание People.

В США воспоминания С14-кратной обладательницы премии «Грэмми» о гастрольном туре Eras стали самой продаваемой книгой недели и самым успешным изданием года. В книгу попали свыше 500 фото и историй из ее тура, который охватил пять континентов и продлился почти два года.

Успех артистки в первую неделю продаж в США смогла превзойти лишь «Земля обетованная» Барака Обамы, выпущенная в 2020 году и проданная тиражом 816 тысяч копий в первые семь дней. Однако книгу Свифт можно купить лишь в магазинах сети Target, а президентские мемуары Обамы были доступны к покупке и в других торговых точках.

Ранее мы писали, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси собираются пожениться.

Также сообщалось, что Тейлор Свифт появилась в образе стоимостью 10 миллионов рублей.