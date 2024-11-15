Певица Тейлор Свифт появилась в образе стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Папарацци сфотографировали Тейлор Свифт на одном из матчей американского футбола. Певица выбрала для выхода на спортивное мероприятие красный клетчатый костюм Versace, состоящий из пиджака и юбки (примерная стоимость комплекта 500 тысяч рублей).

При этом на Свифт был черный корсет от Victoria’s Secret стоимостью всего 3,5 тысячи рублей. Свой образ она дополнила часами Louis Vuitton Tambour и кольцами Retrouvai и Effy (еще порядка 9 миллионов рублей).

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