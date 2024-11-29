Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют пожениться

Американская певица Тейлор Свифт намерена в ближайшее время узаконить отношения с футболистом Трэвисом Келси. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на источник.

Как рассказал информатор, спортсмен и артистка уже давно обручились и даже запланировали свадьбу на июнь 2025 года. В ближайшее время влюбленные намерены сообщить обо всем родным и близким. Уточняется, что в настоящий момент обе семьи — и Тейлор, и Трэвиса — находятся в Нэшвилле. Там они проведут выходные в честь Дня благодарения и именно там узнают радостную новость.

«Это далеко не празднование Дня благодарения: Тейлор и Трэвис решили сообщить своим близким, что они планируют пожениться. Они хотят раз и навсегда положить конец всем сплетням об их отношениях и хотят, чтобы свадьба состоялась в июне — в ознаменование двухлетней годовщины с тех пор, как они впервые встретились», — поделился инсайдер.

Ранее мы писали, что Тейлор Свифт вышла в свет в образе стоимостью 10 миллионов рублей.