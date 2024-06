Тейлор Свифт не включили в рейтинг самых кассовых мировых туров: победа досталась Мадонне

Мировой концертный тур американской певицы Мадонны Celebration Tour, включавший 78 выступлений в городах Северной Америки и Европы, оказался самым кассовым в 2024 году и принес артистке 178 миллионов долларов.

Как пишет Variety со ссылкой на аналитику Pollstar, в тройке лидеров также значатся Bad Bunny с прибылью в 174,6 миллиона долларов и Луис Мигель, заработавший 169,4 миллиона долларов.

На четвертой строчке разместилась группа U2 со 135 миллионами долларов, а Кароль Джи замыкает пятерку лучших с 111 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли Бруно Марс (102 миллиона долларов), Coldplay (100 миллионов долларов), Seventeen (74 миллиона долларов), Eagles (69 миллионов долларов) и Ники Минаж (66 миллионов долларов).

При этом в списке не оказалось 34-летней Тейлор Свифт с якобы самым кассовым турне «всех времен и народов», преодолевшим в декабре отметку в 1 миллиард долларов. Аналитики не стали рассматривать мировое турне под названием Eras, так как официальных данных о прибыли звезда пока не раскрыла.

Вместе с тем, гастроли Тейлор Свифт еще не завершились. Европейская часть тура стартовала 9 мая и, вероятно, станет лидером по итогам года.

21 июня Тейлор Свифт выступила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках своего тура The Eras Tour. На концерте были замечены принц Уильям, 10-летний принц Джордж и 9-летняя принцесса Шарлотта. Наследник престола дал волю эмоциям – он пел и танцевал во время исполнения хита Shake it Off. Принцесса Кейт Миддлтон осталась дома с младшим сыном Луи.