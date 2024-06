СМИ выяснили, почему принц Уильям пришел на концерт Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон

Члены британской королевской семьи стали почетными гостями концерта Тейлор Свифт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Однако на мероприятии не была замечена принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Как оказалось, она осталась дома с шестилетним сыном Луи.

По данным Entertainment Tonight, в ближайшее время принцесса не планирует выходить в свет, так как собирается посвятить все свое время восстановлению здоровья и детям.

«Принцесса Кейт не придет на ближайшие концерты Тейлор. Ее появление на King's Trooping the Color еще не означает, что она возвращается к мероприятиям», — завил собеседник издания.

21 июня Тейлор Свифт выступила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках своего тура The Eras Tour. На концерте были замечены принц Уильям, 10-летний принц Джордж и 9-летняя принцесса Шарлотта. Наследник престола дал волю эмоциям – он пел и танцевал во время исполнения хита Shake it Off.

Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у супруги принца Уильяма обнаружили рак кишечника во время операции по удалению матки в январе этого года.

Ранее принц Уильям устроил фотосессию с детьми в честь своего 42-летия. На снимках не оказалось Кейт Миддлтон.