55-летняя певица Селин Дион заявила, что снимет фильм о своем редком заболевании. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В декабре 2022 года врачи диагностировали у певицы редкое заболевание: синдром мышечной скованности. Артистке потребовалось много времени для того, чтобы научиться жить с этим недугом. Вот почему она назвала пережитые годы «настоящим испытанием».

Дион сообщила, что снимет фильм о своем заболевании. Певица убеждена, что подобным способом она сможет помочь тем, у кого такой же диагноз.

«Я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеться со своими поклонниками. Хочу попытаться повысить осведомленность об этом заболевании», — высказалась знаменитость.

Напомним, что недуг Дион поражает центральную нервную систему и сопровождается болезненными спазмами мышц. Из-за этого артистке пришлось отменить 40 концертов.

Ранее сестра Селин Дион рассказала, что певица утратила контроль над мышцами. Подробности смотрите в этой статье.

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